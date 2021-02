Piccinini: “Inter, Eriksen forse non era così scarso. E vedo un giocatore in forma strepitosa”

Sandro Piccinini, nel corso del Club di Sky Sport, ha analizzato la grande partita dell'Inter nel derby contro il Milan

"Eriksen potrebbe dire: 'Ora Conte mi ha capito'. E' Conte che lo ha visto diverso e gli ha dato più spazio, o quel gol in Coppa Italia ha cambiato tutto? Evidentemente non è così scarso. L'Inter sta rispettando i pronostici, perché era data fra le favorite del campionato. Ha trovato una quadratura tattica. Lautaro è in condizioni strepitose. Quella delle coppe è una ferita superata, ha battuto due squadre forti come Lazio e Milan. Il campionato è lungo, ma avendo uno sfogo anche sull'altra fascia, credo che il gioco si sviluppi meglio. L'Inter ha ottimi difensori, Brozovic e Barella in mezzo... Conte sta sfruttando il massimo del potenziale. Oggi Handanovic ha fatto il Donnarumma. Detto questo, il vantaggio è minimo. Io non darei per spacciato il Milan. Il risultato è troppo eclatante. I rossoneri non mi sono sembrati una squadra in disarmo, mi sembra ancora viva".