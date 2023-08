Sono ore decisive in casa Inter per quanto riguarda il possibile arrivo a Milano di Benjamin Pavard: c'è grande fiducia

Sono ore decisive in casa Inter per quanto riguarda il possibile arrivo a Milano di Benjamin Pavard. Il difensore francese è infatti da sempre il primo obiettivo per la difesa dei nerazzurri che in queste ore hanno intensificato i contatti col Bayern Monaco: e, come risulta a FcInter1908, la trattativa prosegue bene e c'è fiducia in viale della Liberazione di chiudere l'operazione e di portare Pavard finalmente da Simone Inzaghi.