Come riporta la BILD, infatti, la trattativa per Trevoh Chalobah con il Chelsea sta diventando molto calda

Sono ore decisive per scoprire se Benjamin Pavard sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter o meno: entro il pomeriggio di oggi ci sarà infatti la decisione definitiva. Intanto il Bayern Monaco si sta muovendo concretamente per il sostituto: come riporta la BILD, infatti, la trattativa per Trevoh Chalobah con il Chelsea sta diventando molto calda.