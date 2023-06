Libero – Inter, Hakimi pronto a tornare: il giocatore spinge per la soluzione nerazzurra

Nelle ore antecedenti la finale di Champions League, Beppe Marotta ne ha approfittato per fare una lunga chiacchierata con il numero uno del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. Come riporta Libero, si è parlato di progetti futuri, ma anche di Achraf Hakimi , 24enne terzino destro dei parigini, ma voglioso di cambiare aria.

"Il marocchino non ha dimenticato il passato all’Inter, dove ha militato nella stagione 2020/21, e starebbe spingendo per la soluzione nerazzurra. Il problema è nella valutazione del cartellino fatta dal Psg, che ha versato 68 milioni di euro nelle casse dell’Inter due anni fa. Insomma, la trattativa è complessa, ma se ne riparlerà presto. Nei prossimi giorni Marotta riprenderà anche i contatti con il Monza per Carlos Augusto, individuato come profilo ideale nel caso in cui i nerazzurri lasciassero partire Robin Gosens, molto apprezzato in Bundesliga".