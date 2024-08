In casa Inter si lavora per preparare nel migliore dei modi la seconda sfida di campionato. I nerazzurri scalpitano, ad attenderli c'è un San Siro praticamente tutto esaurito che li riabbraccerà dopo le gesta della scorsa stagione. Difficile non pensare ai momenti più belli dello scudetto e a come la squadra e i tifosi fossero un unico grande popolo in festa. San Siro è sempre un'emozione, anche se questa stagione è ancora tutta da scrivere. Contro il Lecce la squadra di Inzaghi vuole fare bene. Le intenzioni contano, i fatti di più.

Come raccolto da FCINTER1908, la situazione infortunati è positiva. Zielinski, che sul suo profilo Instagram ha postato uno scatto significativo per quanto riguarda la sua voglia di tornare in campo, sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per la gara in programma sabato contro il Lecce. Stefan de Vrij si è allenato a parte anche oggi, ma non dovrebbe mancare molto al rientro in gruppo. Il difensore olandese ritornerà a disposizione di Inzaghi per la gara contro l'Atalanta.