"La foto che Piotr Zielinski ha postato ieri in una storia sul suo profilo Instagram vale più di mille parole: lo si vede correre sul campo di Appiano in maglia di allenamento, ed è la notizia che i tifosi dell’Inter non vedevano l’ora di sentire. Insieme a loro, ovviamente, anche Simone Inzaghi, che recupera una risorsa preziosa in vista della seconda giornata di campionato: contro il Lecce, sabato sera per la prima a San Siro, ci sarà anche Zielinski. Il centrocampista ex Napoli da ieri è rientrato in gruppo e sarà a disposizione per la sfida alla squadra di Gotti. Zielinski è destinato a partire dalla panchina ma potrà diventare un’opzione a gara in corso, specialmente se il rendimento di molti dei titolari in mezzo dovesse essere quello ancora poco brillante visto nel debutto di Genova.