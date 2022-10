FCIN1908 / Inter, Lukaku forza nell’allenamento da solo: ecco il programma

Romelu Lukaku, come era apparso prevedibile dagli aggiornamenti delle ultime ore, non partirà con i compagni per la trasferta a Firenze. L'attaccante belga è ai box da tanto - troppo - tempo, ma non è ancora giunto il momento del suo tanto atteso rientro. Lukaku continuerà ad allenarsi in vista della sfida di Champions League che attende l'Inter mercoledì.