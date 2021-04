FCIN1908 / Inter ricambia l’affetto di Raspadori: retroscena e scenari futuri

C’è un giovane talento che da tempo raccoglie il grande interesse dell’Inter. Parliamo di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000

C’è un giovane talento che da tempo raccoglie il grande interesse dell’Inter. Parliamo di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo che tra le altre cose, non ha mai nascosto la sua enorme passione per i colori nerazzurri. Da viale della Liberazione, secondo quanto appurato da Fcinter1908, ricambiano il sentimento con altrettanto trasporto, tanto che già qualche anno fa proprio l’Inter aveva provato ad abbozzare qualche dialogo con la famiglia, che preferì non lasciarlo partire.