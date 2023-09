FCIN1908/ Inter, Sanchez sta bene: nel mirino già le prossime due gare. Il club…

Nelle ultime ore i media cileni hanno diffuso alcune notizie contrastanti relative alla salute di Alexis Sanchez, attualmente in ritiro con la sua Nazionale. I dettagli forniti, che parlavano di anemia, hanno messo in allarme la tifoseria nerazzurra. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, Sanchez sta bene. L’imprescindibile premessa per poter rispondere alla convocazione della propria Nazionale è l’idoneità. E Sanchez, come tutti i giocatori partiti in questi giorni, ne è chiaramente in possesso.