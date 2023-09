Nainggolan: “Conte mi voleva al Chelsea, poi mi ha scartato all’Inter. Scudetto? Nerazzurro”

Intervenuto sul canale YouTube Controcalcio, Radja Nainggolan , ex centrocampista di Roma e Inter, ha parlato così dell'approdo di Lukaku alla Roma e non solo: "Lukaku ha una mentalità vincente e importante, ha un carattere forte: per le sue caratteristiche può dare una scossa a tanti ragazzi che non davano il meglio di loro. Sono curioso di vedere la Roma da adesso.

Futuro? In passato ha fatto sempre tanti gol, con lui l'Inter ha vinto lo scudetto: dipende da lui, se fa 30 gol gli si aprono altri scenari. Mi auguro che faccia bene, è un ragazzo che ha lavorato tanto per arrivare dove è oggi. Spalletti? Con lui mi sono divertito più di tutti. Anche Conte era bravo: io all'Inter non facevo più parte del progetto, è stato chiaro con me ma lui è un grandissimo allenatore. Io mi sono solo pentito di essere andato via perché c'era un direttore (Monchi, ndr) che ha fatto di tutto per vendermi: quindi ho deciso io di andarmene. Ma se avessi saputo che se ne sarebbe andato lui dopo sei mesi, sarei rimasto. Purtroppo io sono fatto così, non posso stare con uno che non mi vuole.