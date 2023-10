FCIN1908 / Seconda squadra, richiesta Inter non imminente: i dettagli sulla posizione nerazzurra

Come raccontato da FCINTER1908 nella giornata di ieri, l'Inter starebbe seriamente pensando alla realizzazione della seconda squadra nerazzurra. Una novità importante per il club di viale Liberazione, che porterebbe una serie di vantaggi a livello sportivo e non solo. Quest'anno l'Inter sta valutando davvero di presentare la richiesta alla Federazione, essendo anche prima nel ranking anche davanti al Milan. Come strutture si pensa allo stadio Breda o di Seregno: si capirà poi se ci saranno altre opzioni. Ci sarà da vedere solo entro quando l'Inter presenterà domanda, scrivevamo proprio ieri.

Come raccolto da FCINTER1908, Beppe Marotta oggi non ha presentato la richiesta al Consiglio Federale per la seconda squadra. La richiesta non verrà esercitata in maniera imminente. Questo perché la realizzazione del progetto (che è presente nell'agenda dei nerazzurri) comporterà un investimento, a partire da un nuovo staff dedicato. Come per tutti i progetti andranno preventivate le spese necessarie. Ma, come vi avevamo anticipato ieri, ci sarà tempo fino a maggio per fare richiesta formale. Juventus e Atalanta hanno già percorso questa strada e lo hanno fatto anche in virtù dei molti giocatori che avevano in casa e della volontà di non corrispondere più premi di valorizzazione ad altri club. Evitando uno spreco di soldi e di giovani talenti, insomma. L'Inter dovrebbe essere la prossima.