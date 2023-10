FCIN1908 / L’Inter ha deciso: farà la seconda squadra, ecco tutti i dettagli

Nei giorni scorsi la notizia ha preso piede e ora sembra essere realtà: sotto spinta dell'AD Marotta, l'Inter formerà la seconda squadra . Secondo quanto raccolto da FcInter1908, infatti, domani mattina avremo certezza della presentazione della richiesta per la formazione della seconda squadra al Consiglio Federale.

L'anno scorso non è stata fatta richiesta a causa della presenza del ranking: l'anno scorso i nerazzurri sarebbero arrivati dietro l'Atalanta e per fare posto ci sarebbe stato bisogno del fallimento di due club dalla Lega Pro e non di solo uno che normalmente retrocede.