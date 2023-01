Verona, Zaffaroni: “Conosciamo il valore dell’Inter, lotterà fino alla fine per lo scudetto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Verona, l'allenatore dell'Hellas Zaffaroni ha presentato così la partita di San Siro

"Rispetto all'ultima gara dovrebbe esserci Lasagna, che stamattina si allenerà con la squadra. Verdi invece ha avuto un problema muscolare, ma non di grave entità: non sarà a disposizione domani".

"Conosciamo il valore dell'avversario, che sarà in lotta fino alla fine per vincere il campionato e che tra poco affronterà gli ottavi di Champions League. Noi andremo a giocarci la partita con le nostre armi".

Lazovic verrà confermato sulla trequarti? Che Inter ci dobbiamo aspettare?

"Non ci sono dubbi sulla forza dell'Inter, è una squadra che segna con grande facilità, ha soluzioni diverse e attaccanti che combinano molto bene, sono fisici e possono metterci in difficoltà su palla inattiva. Per contenerli servirà grande attenzione. Darko è un giocatore molto duttile, capisce il gioco e tatticamente è molto intelligente".