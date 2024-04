L'Inter lavora ad Appiano Gentile per preparare la sfida casalinga contro il Cagliari. I nerazzurri sono primi in classifica con 82 punti e mantengono le distanze rispetto al Milan (+14 punti) e rispetto alla Juventus (+20). Nonostante questi numeri impressionanti Simone Inzaghi è concentrato sul lavoro e la preparazione di ogni singola partita. Non c'è spazio per le tabelle, i nerazzurri sanno che l'opzione migliore - anche mentalmente - è quella di continuare a vincere.