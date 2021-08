Sky – Pressing Tottenham per Lautaro. L’Inter non cambia idea: è incedibile

Gli Spurs si faranno di nuovo vivo per Lautaro se dovesse partire Kane, ma l'Inter non intende cedere l'argentino

Il Tottenham deve affrontare la situazione Kane e intanto si è messo alla ricerca del sostituto, nel caso in cui il City arrivasse all'attaccante. Gli Spurs ci hanno provato con un'offerta di 70 milioni per Lautaro , ma l'Inter dopo la cessione di Lukaku non vuole privarsi anche del Toro.

Il Tottenham potrebbe di nuovo farsi avanti con un'offerta importante, ma il club nerazzurro non vuole privare Inzaghi di un altro giocatore top. In questi giorni l'Inter si rivedrà con l'agente di Lautaro Martinez per provare a rinnovare il contratto. Al momento l'idea è di non cedere Lautaro Martinez.