Inter, Stramaccioni: “Mkhitaryan deve essere un rimpianto per la Roma”

«Per l'Inter non è stata una gara facile. L'Udinese è una squadra strutturata che sta facendo una grande stagione». Le parole di Andrea Stramaccioni sull'ultima gara di campionato dei nerazzurri arrivano da DAZN. Nella gara contro i friulani si è messo in mostra Mkhitaryan poi definito come migliore in campo della partita.