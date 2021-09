FCIN1908 / Perisic, zero discorsi aperti sul rinnovo: l’Inter ha 2 sogni per sostituirlo

Ivan Perisic è un punto fermo per Inzaghi ma il futuro del croato è tutt’altro che blindato. Non ci sono discorsi aperti per il rinnovo

Redazione1908

Ivan Perisic è un punto fermo per Simone Inzaghi, ma il futuro del croato è tutt’altro che blindato. L’ex Wolfsburg ha il contratto in scadenza al prossimo giugno e ad oggi, come confermato a Fcinter1908, non c’è stato alcun discorso con la proprietà in merito a un eventuale rinnovo. L’addio sembra scontato, anche perché in viale della Liberazione vogliono liberarsi del suo ingaggio e per questo motivo Ausilio e Marotta si stanno già guardando attorno, anche perché al prossimo febbraio Perisic avrà 33 anni ed è giunto il momento di pensare al futuro.

L’Inter ha i radar accesi su due obiettivi che da tempo infiammano i desideri degli uomini mercato. Il primo è Robin Gosens, calciatore che ritiene ormai concluso il proprio ciclo a Bergamo. Percassi spara alto ma a fine anno saremo a un anno dalla naturale scadenza del suo contratto e i nerazzurri torneranno in pressing, dopo aver sondato - con un intermediario - le possibilità di farlo trasferire a Milano già in questa stagione. Ma alla fine né Dimarco né Perisic sono andati via e l’Inter non aveva né le risorse economiche né la casella libera per aprire una trattativa concreta con l’Atalanta.

Il secondo nome che l’Inter segue con grande interesse è Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte che quest’anno è stato a lungo in trattativa con Lazio, fino a sfiorare il trasferimento a Roma, poi saltato anche per il famoso problema della mail sbagliata. I nerazzurri non hanno mai tolto il suo nome dal taccuino e il serbo è ritenuto perfetto per il modulo di Inzaghi. Insomma, Perisic si prepara all’addio e in casa Inter si pensa già al suo sostituto.