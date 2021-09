CM – Inter-Perisic, il rinnovo non interessa a nessuno. Il club nerazzurro…

Per il croato questa potrebbe essere l'ultima stagione in nerazzurro

È stato importante per Antonio Conte e lo sarà anche per Simone Inzaghi, ma questa potrebbe essere l'ultima stagione di Ivan Perisic con la maglia dell'Inter. Il croato ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, ma, secondo quanto riporta Calciomercato.com, un ipotetico rinnovo, ad oggi, non conviene e non interessa a nessuno.