FCIN1908/ Questione punta, l’Inter riflette: Taremi (per ora) ancora sul tavolo

Ci sono dinamiche a mercato aperto che rischiano di mandare all’aria in un attimo strategie messe a punto in settimane, se non mesi, di intensa pianificazione. L’Inter, ad esempio, sapeva dopo Istanbul di dover fronteggiare una rivoluzione importante, ma aveva fissato dei punti fermi dai quali ripartire: tra questi, come noto, c’era Romelu Lukaku. Tutti sanno come è andata a finire, alcuni però ignorano il macigno scagliato verso la dirigenza nerazzurra. Marotta e Ausilio erano convinti di trovare una soluzione col Chelsea, cosa infatti accaduta, prima che il voltafaccia del belga vanificasse ogni sforzo.