Inter, il giudice sportivo ufficializza il giallo per Lautaro e la squalifica

Il giocatore argentino è stato ammonito nella gara contro l'Udinese ed era diffidato

"Ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il cartellino giallo incassato nella gara dell'Inter contro l'Udinese costringerà Lautaro Martinez a saltare la prima partita della prossima stagione. Il giudice sportivo ha ufficializzato il quarto cartellino per l'attaccante argentino.

Il giudice sportivo ha squalificato inoltre per quattro giornate De Roon, calciatore dell'Atalanta. Gli ha inflitto anche una multa di 10mila euro per comportamento scorretto nei confronti di un avversario del Milan. Per aver a gioco fermo colpito volontariamente sulla nuca con un pugno un avversario e per aver spinto all'avambraccio l'arbitro mentre gli mostrava il cartellino rosso.