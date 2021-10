Sanchez in panchina, la stampa cilena: “Il post? Ha deciso che va via, altrimenti…”

Il giocatore ha polemizzato sui social per non aver giocato con il Sassuolo e secondo la stampa cilena è un messaggio chiaro sul suo futuro

In Cile parlano di lui e del suo post polemico, pubblicato dopo Sassuolo-Inter perché rimasto in panchina. L'inviato in Europa del sito cileno Redgol ha parlato proprio del giocatore nerazzurro e ha detto: «Alexis ha già preso una decisione ed è quella di lasciare l'Inter adesso, nel mercato di gennaio, perché altrimenti è difficile capire un messaggio di questo tipo, così diretto, così duro nei confronti dell'allenatore».

'Vali tanto e lo sai ma se sei nel posto sbagliato non brillerai', recitava in linea di massima il post del cileno. E il giornalista sulle sue parole aggiunge: «E ovviamente è nel posto sbagliato e quel posto è l'Inter perché Inzaghi non lo metterà in campo. Non gli sta dando i minuti che gli servono. Ora lui ha superato l'infortunio e fisicamente sta bene ma purtroppo non ha la fiducia di Inzaghi per dare una mano all'Inter. Non vogliamo essere di parte, ma la verità è che Alexis è sicuramente superiore a Calhanoglu e può competere con Barella. Alexis è un giocatore completo, serve a questa Inter».