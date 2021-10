Dzeko: “Prima di entrare ho detto a Vidal: ‘Dobbiamo spaccare tutto’. E così è stato”

Le parole di Edin Dzeko ai microfoni di Inter TV: “Il mister ci dice sempre che purtroppo non possiamo giocare tutti. Abbiamo una squadra forte ma una volta giochi dall’inizio e quando entri devi dare tutto. Oggi siamo entrati e...

Le parole di Edin Dzeko ai microfoni di Inter TV: "Il mister ci dice sempre che purtroppo non possiamo giocare tutti. Abbiamo una squadra forte ma una volta giochi dall'inizio e quando entri devi dare tutto. Oggi siamo entrati e abbiamo dato tutto perché era una partita importante. L'Inter mi ha preso per segnare, sapevano cosa posso dare. Posso dare ancora tanto, il mio lavoro è questo. Cerco sempre di dare il massimo sia dall'inizio che entrando come ho fatto ora. Devi sempre entrare dando il massimo per aiutare la squadra. Cosa mi ha detto Inzaghi prima che entrassi? Niente. Il mister ci dice sempre che i ragazzi in panchina sono importanti quanto quelli che giocano dall'inizio. Oggi sono stato in panchina. A Vidal ho detto dobbiamo entrare e spaccare tutto. E abbiamo fatto così. Bilancio? C'erano tante partite, in campionato possiamo essere contenti e in CL potevamo fare qualcosa di più. Anche perché quel qualcosa in più ce lo saremmo meritato. Dobbiamo guardare avanti. Adesso con la sosta qualcuno si riposa e qualcuno lavora. Poi penseremo alla Lazio".