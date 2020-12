FCIN1908 Scouting – Il 10 dell’Argentina, l’idolo Romagnoli: chi è Palacios. E il prezzo…

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Accelerazioni improvvise, dribbling, tecnica sopraffina. Il nuovo astro nascente del calcio argentino è Matias Palacios, trequartista classe 2002 del San Lorenzo. Cresciuto nel settore giovanile del ‘Ciclon‘, dopo aver incantato con l’Argentina Under 17 si è affacciato in questo 2020 nel giro della prima squadra con continuità dopo aver stabilito il record di più giovane debuttante del San Lorenzo il 22 settembre 2018 nella gara vinta per 3-2 contro il Patronato a 16 anni, 4 mesi e 12 giorni.