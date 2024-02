A meno di due ore dalla chiusura del mercato invernale in Inghilterra, non si è ancora sbloccato l'affare Sensi-Leicester

Mancano ancora poco meno di due ore alla chiusura del mercato invernale in Inghilterra e non è da escludere che l'affare Sensi resti in bilico fino all'ultimo. Fabrizio Romano, esperto di mercato, su Twitter riporta gli ultimi aggiornamenti: