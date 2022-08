FCIN1908 / Skriniar? Non esiste deadline Lecce-Inter. Il sostituto di Ranocchia sarà…

Più i giorni passano - c'è da dire, in maniera estremamente lenta - più le speranze dei tifosi sulla permanenza di Milan Skriniar in nerazzurro aumentano. Ma c'è una data specifica, una deadline oltre alla quale l'Inter non si siederà al tavolo delle trattative per discutere una eventuale generosa offerta?

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908 la speranza che il difensore slovacco rimanga è sempre viva nell'ambiente. Non risultano novità su contro offerte da parte del Psg o da altri club. Ma la prima di campionato non costituisce purtroppo una garanzia per quanto concerne la sua permanenza a Milano. Troppi giorni separerebbero ancora la trasferta a Lecce dalla fine del mercato. Nel caso Skriniar rimanga all'Inter il club valuterà come sostituto di Andrea Ranocchia un'occasione da cogliere negli ultimi giorni di mercato: un prestito oppure un giocatore in uscita da qualche squadra. Il fatto che ancora non sia stato acquistato un difensore centrale conferma - purtroppo - l'attuale incertezza dell'intero scenario.