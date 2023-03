FCIN1908 / Verso Inter-Fiorentina, le ultime su Bastoni, Gosens, Dimarco, Dzeko e Calha

Gli aggiornamenti da Appiano Gentile in merito alle condizioni fisiche dei cinque giocatori infortunati: novità su Calhanoglu

L'Inter si è allenata oggi pomeriggio ad Appiano Gentile per preparare al meglio la sfida di sabato contro la Fiorentina a San Siro che inaugura un mese di aprile di fuoco per i nerazzurri, impegnati per ben 9 volte nei prossimi 30 giorni. L'allenamento odierno ha portato novità sugli infortunati.