FCINTER1908 / Sommer, le cifre del contratto: 2,5 mln con Decreto Crescita. La durata…

Yann Sommer è diventato ieri il nuovo portiere dell'Inter. L'estremo difensore svizzero arriva dal Bayern Monaco a titolo definitivo. Sommer ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2025, con opzione per il terzo anno. Le cifre del contratto, come appurato da Fcinter1908, sono queste: 2,5 milioni di euro netti. Sommer beneficerà del Decreto Crescita.

Lo stesso Sommer ha commentato ieri il suo approdo in nerazzurro ai canali tematici del club, sottolineando l'importanza del gioco da dietro di Simone Inzaghi: "Sì, è una delle ragioni per cui sono contento di poter giocare nell'Inter. Simone Inzaghi è un allenatore che ama la costruzione dal basso, l'ha dimostrato nelle ultime stagioni. Questo è il mio stile di gioco, mi piace essere un'opzione in più per il gioco della squadra e affrontare la pressione degli avversari".