Inter, Inzaghi si allinea al club: pronti 35 mln per Balogun, tocca all’Arsenal. Resiste Taremi

Il tecnico aspetta una punta per completare il reparto, l'Inter insiste sul giovane dell'Arsenal. Ma anche il centravanti del Porto in lizza

L'Inter continua a ricerca un attaccante. Inzaghi aspetta la punta che dovrebbe completare il reparto offensivo nerazzurro. Tutto fa pensare che presto verrà sferrato l'assalto su Balogun, anche se rimangono comunque in piedi anche altre opzioni.

"Trovati gli inquilini della porta, resta quel buco da riempire in fretta là davanti. L’Inter professa ancora calma perché la scelta va ponderata in pieno accordo con l’allenatore: il tecnico gradirebbe in partenza un centravantone fisicato ed esperto, ma potrebbe allinearsi e dire sì al prediletto della società. È Folarin Balogun, prima punta più agile e talento 22enne sul punto di esplodere", si legge su La Gazzetta dello Sport.