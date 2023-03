Ferri: “Servono idee e sostenibilità. San Siro? La difficoltà è questa. Ristrutturato…”

Presente alla presentazione del libro "Soldi contro Idee", il team manager dell'Inter, Riccardo Ferri , si è soffermato anche sulla questione stadio. "Il Bernabeu metteva soggezione pur avendo giocato a San Siro per tanti anni. Ho assistito alla presentazione dei nuovi progetti di San Siro. Parlando con gli architetti abbiamo detto: "San Siro anche ristrutturato potrebbe ottenere 35 mila metri quadri da utilizzare nel dopo partita".

"Mentre gli stadi di nuova generazione sono 100 mila metri quadri. Il sentimento ti porta verso San Siro. Io ho avuto l'opportunità quest'anno di andare al Camp Nou e allo stadio del Bayern Monaco e ho detto: "Wow". lo stadio del Bayern ha 120 Sky box, a San Siro ce ne sono 30. Questa è la differenza che ho capito io tra le nuove e le vecchie generazioni che sono affascinanti ma che in questo momento non danno sostenibilità".

Il discorso poi su sposta sulla sostenibilità nel calcio: "Senza sostenibilità diventa difficile avere anche idee sui nostri settori giovanili sui quali spesso parliamo ma senza sostenibilità viene difficile anche fare programmi. In questi ultimi vent’anni abbiamo tanto parlato di questo, purtroppo spesso senza sostenibilità e allenatori che magari ai nostri tempi più che allenatori erano degli istruttori che lasciavano il solco importante per chi arrivava dopo e soprattutto a chi passava. Lasciavano emozioni che rimangono ancora oggi. Senza sostenibilità ad oggi, se vogliamo paragonarci al calcio europeo come inghilterra, Spagna e Germania, diventa difficile".