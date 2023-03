Gds – Spezia-Inter, Dimarco e Skriniar: la situazione. Chance per Handanovic?

Simone Inzaghi pronto a operare diversi cambi di formazione in vista della gara di venerdì contro lo Spezia

Come riporta la Gazzetta dello Sport , in vista della gara contro lo Spezia, Federico Dimarco dovrebbe rientrare tra i convocati. L'esterno dell'Inter sta recuperando dall'infortunio.

Migliorano anche le condizioni di Milan Skriniar e Joaquin Correa, ma saranno monitorati giorno per giorno. Lukaku favorito su Dzeko per un posto da titolare. Possibili chance per Handanovic, De Vrij e Brozovic.