Finanziamento Inter, ci siamo? Ecco 2 nuovi manager per la controllante del club

Entro la settimana si dovrebbe chiudere l'affare tra Suning e uno dei fondi rimasti in lizza, con ogni probabilità il californiano Oaktree

L'operazione finanziamento, in casa Inter, sembra giunta ormai alle battute conclusive. Entro la settimana, infatti, si dovrebbe chiudere l'affare tra Suning e uno dei fondi rimasti in lizza. Con ogni probabilità il californiano Oaktree , che sembra avere ormai sopravanzato Bain Capital nelle preferenze della proprietà cinese.

Silvana Fernandez Retortillo e Qian Zhao, sono questi i nomi delle due manager che sono state inserite come amministratrici di classe B. Manager che si aggiungono nel board di Great Horizon a Chen Yan, manager di Suning, indicato come amministratore di Classe A. È plausibile pensare che si possa trattare di una iniziativa propedeutica all’operazione per il finanziamento, che, secondo le ultime indiscrezioni, Suning punta a concludere a breve", si legge sul sito di Calcio e Finanza.