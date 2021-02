Milan-Inter, i finti tre dubbi di Conte: ecco le scelte. “E c’è una possibile variabile”

Le possibili scelte del tecnico in vista della stracittadina di domani pomeriggio: Perisic ed Eriksen in netto vantaggio

Se c'è una partita in cui è necessario non sbagliare le scelte, questa è proprio il derby. Antonio Conte ha ammesso in conferenza stampa di avere ancora tre dubbi di formazione, "finti", secondo La Gazzetta dello Sport. Spiega infatti la Rosea, che innanzitutto dà Christian Eriksen in netto vantaggio su Arturo Vidal: "Il teorico secondo ballottaggio riguarda sempre la corsia mancina, ma anche qui Perisic appare in netto vantaggio su Young. Vero che l'inglese è teoricamente più riposato, ma il croato contro la Lazio ha dimostrato di stare bene e di essere mentalmente pronto al sacrificio in entrambe le fasi di gioco.