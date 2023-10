Inter-Roma, prima il sì e poi il no ai fischietti per Lukaku. Una pec giallorossa…

Niente fischietti. La Curva Nord dovrà trovare un altro modo per esprimere il suo dissenso nei confronti di Lukaku che in estate ha deciso di non vestire più la maglia nerazzurra dopo averle giurato amore, per la seconda volta. È arrivato la decisione del questore di Milano, Giuseppe Petronzi, "nel pomeriggio di ieri alla fine di una giornata convulsa tra riunioni, pareri incrociati e mail ufficiali rimbalzate tra Roma e Milano", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Sono stati disposti controlli più rigidi all'esterno dello stadio, ai cancelli, per evitare che vengano introdotti fischietti all'interno del Meazza in occasione della partita di domenica, che inizierà alle 18. "L’orientamento iniziale delle istituzioni sembrava propenso ad “aprire” all’accesso dei fischietti. Ieri in mattinata si era infatti riunito il Gos, Gruppo Operativo di Sicurezza. In quel contesto è stata richiesta una foto dei fischietti della discordia per verificare con non fossero di ferro. Erano di plastica, colore nero, con tanto di cordino da legare al collo. A quel punto, informalmente, è stato dato un ok all’iniziativa e i 30mila oggetti sono stati scaricati dietro la curva nord nerazzurra per organizzare la distribuzione prima della partita", spiega la rosea.