TMW – Inter, fischietti vietati per accoglienza Lukaku: decisione del GOS

Nessuna richiesta da parte della Roma, stando a queste indiscrezioni. Sarebbe stato il Gruppo Operativo di sicurezza a dire no alla Curva

Nelle scorse ore la Curva Nord ha annunciato che non saranno ammessi i trentamila fischietti previsti per accogliere Lukaku al suo ritorno a San Siro con la maglia della Roma. Tuttomercatoweb spiega che la decisione sarebbe stata presa dal GOS, il Gruppo Operativo di sicurezza, al quale hanno preso parte sia la società giallorossa che la società nerazzurra.

Non ci sarebbe stata alcuna richiesta da parte del club capitolino rispetto all'annuncio dei tifosi interisti, ma il GOS avrebbe fatto questa valutazione già due giorni prima della partita. "Secondo quanto filtra, qualora fossero entrati i fischietti allo stadio Giuseppe Meazza, gli effetti sonori prodotti avrebbero fatto incorrere l'Inter in una sanzione", si legge nello stesso articolo. L'attesa per questo Inter-Roma cresce.