Gli Zhang sorridono: resa pubblica la previsione dei profitti 2021 di Suning.com

La cessione di parte delle azioni aveva aperto uno squarcio sulla situazione debitoria del gruppo cinese che è alla guida dell'Inter

A fine 2020 si era parlato delle azioni che Suning aveva dato in pegno e per questo si era squarciato un velo sulla situazione economica del gruppo degli Zhang. E in Cina si parla da allora di un gruppo impegnato a sanare il debito e che cerca di rimediare alle difficoltà messe in evidenza da quanto accaduto all'economia di tutto il mondo con l'avvento del coronavirus. Per fare fronte a quanto successo sono state cedute le azioni di Suning.com:"l'8% è nelle mani della Shenzhen International e la Kunpeng Capital ha il 15%", si legge in un articolo in Cina. Zhang Jindong ha dettato le linee guida per il suo gruppo e la sua battaglia al momento sta avendo risvolti positivi.