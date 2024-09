CARLOS-BASTONI — È vero che le presenze conteggiate da Transfermarkt nel ruolo di braccetto sono solo 8, però c'è anche da considerare il fatto che Carlos Augusto spesso iniziava la sua gara da quinto per poi finirla, sempre in modo positivo, da difensore nei 3.

I dati fanno notare come Carlos Augusto sia inferiore in fase difensiva sotto tutti gli aspetti a confronto con Bastoni: meno contasti a partita, meno intercetti, meno spazzate e anche meno respinte. Non lontanissimo, ma comunque Bastoni si dimostra molto più difensore del brasiliano.

C'è anche qualcosa di migliore in fase difensiva per Carlos rispetto al compagni: subisce meno dribbling, il dato sui salvataggi è simile, ed meglio di Bastoni nei contrasti aerei vinti e perde meno palloni.

CARLOS-DIMARCO — Esterno sinistro nel 3-5-2, è qui che Inzaghi lo vede di più Lo dimostrano le presenze cospicue in cui si è alternato a Dimarco, sia dal 1' che a gara in corso. Rende come l'italiano?

Analizzando i dati, si nota come il peso offensivo di Carlos Augusto sia notevolmente inferiore a quello di Dimarco: 0 gol, contro i 6 dell'italiano; meno assist, anche se per il minutaggio avuto anche il brasiliano si è fatto valere; meno tiri a partita, meno passaggi chiave, ma qualche dribbling in più.

Carlos Augusto arriva meno sul fondo e sforna meno cross a partita, ma dimostra comunque di avere un piede molto educato: numero medi di passaggi non lontano da quello di Dimarco, e % di precisione dei passaggi superiore.

Si può tranquillamente affermare che Carlos Augusto è un giocatore molto più difensivo di Dimarco, i numeri non mentono: il brasiliano supera il compagno in tutte le qualità difensive. Più contrasti aerei vinti, meno possessi palla persi, più palle intercettate, meno dribbling subiti e più salvataggi effettuati. Anche qualche dribbling in più per il brasiliano.

CONCLUSIONI — Scontato dire che Inzaghi ha un jolly perfetto per la catena di sinistra: Carlos Augusto non è la copia perfetta di Bastoni come terzo di difesa e nemmeno di Dimarco come quinto a sinistra. Ma è un'alternativa valida, come ha dimostrato lo scorso anno, per entrambe le opzioni. Dove meglio? Le qualità difensive, espresse dai dati, probabilmente lo vedono come più efficace da difensore. Ma questo ha una doppia valenza, soprattutto a gara in corso dove viene maggiormente utilizzato il difensore: in una gara da sbloccare contro una squadra chiusa, Carlos Augusto può essere un efficace terzo di difesa per dare spunto e velocità in costruzione, senza perdere del tutto l'equilibrio difensivo. D'altro canto può essere una valida alternativa a Dimarco, quando la gara è nelle battute finale e serve maggiore intelligenza tattica, maggiore calma e meno spinta, magari quando si è in vantaggio. A Inzaghi l'ardua sentenza.