Dalla Turchia – Calhanoglu ha ancora dolore: altra giornata di cure per lui

Seconda giornata di terapie, dunque, come informano dalla Turchia. Decisivi saranno i prossimi giorni, considerando che i turchi scenderanno in campo venerdì 6 settembre in casa del Galles e lunedì 9 in casa contro l'Islanda. Calhanoglu dovrà agire con grande prudenza, considerando che dopo la sosta, oltre al Monza, l'Inter affronterà in pochi giorni Manchester City e Milan.