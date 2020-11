Inter, già decisa la formazione anti-Real Madrid: nessuna sorpresa, un solo dubbio per Conte

Ancora poche ore al calcio di inizio di Inter-Real Madrid: i nerazzurri si giocano buona parte delle loro chance di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ridotte a poco più di una semplice speranza dopo i 2 punti conquistati nelle prime 3 partite. Di fronte troveranno una squadra, quella di Zidane, costretta a fare a meno di parecchi elementi cardine, Sergio Ramos e Benzema su tutti.

LE SCELTE – Formazione praticamente già fatta per Antonio Conte, che riproporrà davanti a Handanovic il terzetto difensivo “titolare” composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sulle fasce Hakimi e Young (che ha vinto il ballottaggio con Perisic), nessun dubbio in avanti con Lukaku e Lautaro chiamati a far male alla difesa del Real Madrid orfana del leader Sergio Ramos. In mezzo al campo largo a Barella, Vidal e Gagliardini.

UN SOLO DUBBIO – L’unica incertezza riguarda la posizione dei tre centrali di centrocampo, con Conte che potrebbe optare nuovamente sul 3-4-1-2 a discapito del 3-5-2: in questo caso il favorito per il ruolo di trequartista sembra essere Vidal, con Barella tenuto più basso al fianco di Gagliardini, ma non è escluso che il cileno e l’ex Cagliari possano scambiarsi compiti e zone del campo più volte nel corso della partita.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Lukaku, Lautaro.