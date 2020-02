Ludogorets-Inter, le formazioni UFFICIALI: Eriksen c’è! Sanchez con Lautaro in attacco

Vincere, per onorare una competizione in grado di portare in viale della Liberazione soldi e prestigio, oltre che un trofeo internazionale che manca ormai da 10 anni. L’Inter torna a competere in campo europeo, con l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets. Antonio Conte, visti i tanti impegni ravvicinati (domenica sera si scende in campo a San Siro contro la Sampdoria), opta per un ampio turnover, ma soprattutto decide di testare Christian Eriksen dal primo minuto. Una soluzione che tanti tifosi dell’Inter aspettavano. Ci sarà dunque grande curiosità per vedere all’opera il danese da titolare. Confermato, in attacco, il turno di riposo per Romelu Lukaku. Ad agire lì davanti saranno Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

LUDOGORETS (4-3-3): 23 Iliev; 4 Cicinho, 5 Terziev, 21 Grigore, 3 Nedyalkov; 18 Dyakov, 12 Abel, 95 Souza; 84 Marcelinho, 10 Swierczok, 88 Wanderson. A disposizione: 27 Stoyanov, 6 Tawatha, 8 Biton, 13 Tchibota, 22 Ikoko, 25 Badji, 30 Moti. Allenatore: Pavel Vrba.

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 2 Godin, 23 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 11 Moses, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 34 Biraghi; 10 Lautaro, 7 Sanchez. A disposizione: 35 Stankovic, 6 de Vrij, 9 Lukaku, 15 Young, 23 Barella, 31 Pirola, 87 Candreva. Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande.

Assistenti: Yuste, Alonso.

Quarto Uomo: Cuadra Fernandez.

VAR e Assistente VAR: Munuera, Barbero.