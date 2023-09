Salernitana-Inter, formazioni UFFICIALI: ci sono Klaassen e Carlos Augusto, Sanchez con Thuram

Vincere per ripartire subito e riprendere la marcia in testa alla classifica. L'Inter di Simone Inzaghi scende in campo all'Arechi di Salerno contro la Salernitana

Vincere per ripartire subito e riprendere la marcia in testa alla classifica. L'Inter di Simone Inzaghi scende in campo all'Arechi di Salerno contro la Salernitana di Paulo Sousa per riscattare la sconfitta di mercoledì sera a San Siro contro il Sassuolo.