Sky – Inter, le ultimissime sulla formazione: da Acerbi a Klaassen e Sanchez

Diverse novità di formazione in vista per Simone Inzaghi in casa Inter: le ultimissime in vista del match con la Salernitana

Diverse novità di formazione in vista per Simone Inzaghi in casa Inter . Riecco Pavard da braccetto destro nella difesa dell'Inter. De Vrij, Acerbi e Bastoni si giocano invece due maglie per completare il reparto nerazzurro, con quest'ultimo che potrebbe riposare. Dumfries verso la conferma a destra, a sinistra testa a testa tra Carlos Augusto e Dimarco con il primo favorito.

Calhanoglu e Barella salvo sorprese verranno confermati mentre Klaassen è stato provato in allenamento dopo l'infortunio di ieri di Frattesi (è out). Se confermato, significherebbe turno di riposo per Mkhitaryan che al momento resta in ballottaggio. In attacco possibile riposo iniziale per Lautaro Martinez: salgono le quotazioni di Sanchez accanto a Thuram. Ancora forfait per Cuadrado, come per Arnautovic, Sensi e appunto Frattesi.