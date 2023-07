Frattesi-Barella, due incursori per la seconda stella: così cambia l’Inter. Ora Inzaghi…

Lo ha inseguito a lungo e alla fine, in una trattativa che ha ricordato quella col Cagliari per Barella, l'Inter si è assicurata Davide Frattesi . E proprio come il centrocampista sardo, Frattesi lo ricorda in alcuni movimenti, oltre al ruolo.

"Davide Frattesi, per costituzione tecnico-tattica, corre sempre in avanti, con o senza palla. L’Inter, che l’ha acquistato, scatta avanti con lui. All’alba del 4 luglio non c’è squadra che si sia rinforzata di più tra quelle che ragioneranno di scudetto. Certo, l’alba del 4 luglio non vale nulla. Da oggi ai giorni del Condor, gli ultimi del mercato, potrà succedere di tutto, in entrata e in uscita. Anche nell’Inter stessa, che per riavere Lukaku sembra costretta a una rinuncia importante. Ma, intanto, non ci piove che i nerazzurri abbiano messo a segno un gran colpo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.