Frattesi all’Inter, le cifre e il racconto della trattativa. Davide non ha mai cambiato idea

"È sempre stata considerata la formazione ideale per esaltarlo in un centrocampo a tre, miele per le mezzali come lui. E non ha cambiato idea. Frattesi ha continuato a sentirsi interista mentre il Milan decideva di informarsi seriamente su di lui all’inizio di questa settimana e, nelle ultime ore, mentre il Napoli lunedì faceva al Sassuolo un’offerta, poi ribadita ieri, superiore rispetto a quella di 33 milioni totali presentata dall’Inter. E senza scordarsi della Roma, che osservava sorniona a distanza. E pure del possibile ritorno di fiamma della Juve nel primo giorno dell’era Giuntoli".

"Ieri a pranzo, come da programma, si è tenuto l’incontro in un ristorante in zona Brera tra il dirigente neroverde e il Milan. L’a.d. del Diavolo Giorgio Furlani aveva premesso che la sua società non avrebbe fatto follie e così è stato. Nell’incontro i rossoneri hanno potuto solo constatare che la distanza era ormai incolmabile vista anche l’accelerata dei cugini. Il tutto è accaduto, non casualmente, il giorno dopo la fine della telenovela Brozo. L’ultimo scatto energico di ieri in una giornata febbrile in viale della Liberazione".