Frattesi, ecco i giornalisti censori a maglie alterne. Champions, mi porto via 4 pensieri

Certo, mi rendo conto fosse molto più utile alla causa sviare, parlare d’altro pur di non dover fare i conti con quella che è stata una partita senza storia. E forse sarebbe stato molto più complicato o forse imbarazzante andare a toccare certi argomenti che per fortuna i più hanno capito e sottolineato, evitando di soffermarsi su un episodio marginale di una partita che ha detto molto, molto di più. Perché si può essere tifosi senza per forza di cose dover difendere l’indifendibile. Ed è proprio questo che urta, per di più chi è sempre pronto a gettare fango sugli altri facendo finta di essere immacolato.

Ed evidentemente è un po’ come lo stesso fastidio di chi non ha ammesso la superiorità degli altri sul campo e ha trovato più conveniente parlare di scaltrezza o furbizia, sorvolando su una preparazione della partita assolutamente inadeguata in virtù di ciò che ha detto il terreno di gioco.

Ma resta una partita, fine a se stessa, che non stravolge gli esiti di un campionato, ma che segna semplicemente una tappa di un percorso lunghissimo. Di mezzo c’è stata la prima partita di Champions, dove l’Inter ha mostrato il rovescio della medaglia. A memoria non ricordavamo una partita tanto brutta. Ottanta minuti di affanno, con la Real Sociedad che ha messo sotto l’Inter che non è mai riuscita a ragionare.

I cambi hanno poi migliorato la squadra che nel finale ha trovato un insperato pareggio. Anzi, a sensazione se fosse durata ancora qualche minuto si sarebbe potuto anche vincere. Ho apprezzato molto Inzaghi che nel post partita ha reso merito agli avversari che hanno oggettivamente giocato meglio. Le scelte del Mister non hanno particolarmente convinto: ma al di là del singolo è stata la prestazione generale ad essere stata sotto le aspettative.

Tuttavia erano mesi che l’Inter non sbagliava approccio, un mezzo passo falso ci può anche stare. Si porta a casa un punto che vale oro. Dalla serata spagnola ci portiamo a casa qualche piccola considerazione:

1 Thuram oggi è imprescindibile, ha uno strapotere che nessuno immaginava.

2 Asllani non è ancora pronto per certi palcoscenici: senza gettargli la croce addosso forse era meglio metterlo con l’Empoli.

3 Sommer non è poi così male come molti sostenevano:tra i pali sta dimostrando di essere un ottimo portiere e visto quello che sta combinando Onana forse forse Marotta e Ausilio non ci hanno visto male.

4 Dimarco è un giocatore determinante in campo: da quando è entrato anche come braccetto ( cosa che non amo) ha migliorato il rendimento di Carlos Augusto che ha iniziato a spingere. Difficile fare a meno di lui.

Ora sotto con l’Empoli, gara tutt’altro che scontata. Mi aspetto ancora qualche novità nell’11 titolare perché qualcuno ha bisogno di rifiatare anche a causa delle nazionali. Dovrebbe rientrare Calhanoglu.

