Sky – Frattesi, intesa Inter-Sassuolo per 35 mln. Serve una cessione, anche non big

Aggiornamenti su Davide Frattesi e non soltanto. In onda a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così del mercato dell'Inter dopo gli incontri di giornata:

"C’è l’Inter che per Frattesi ha una sorta di principio di accordo con Mulattieri nell’operazione, ma l’input di Zhang è chiaro: prima fare un’uscita e poi un’entrata. Non per forza un big, una cessione per avvicinare la cifre. Da capire se l’Inter la farà per poi andare a chiudere.