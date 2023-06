Frattesi, ci prova il Milan ma è promesso sposo Inter: cifre e cosa manca per chiudere

Ma bisogna fare in fretta. Perché l'Inter deve evitare ad ogni costo che si ripeta quanto vissuto con Bremer lo scorso anno, ancora davanti agli occhi di tutti. Visto soprattutto che non mancano le rivali: "L’Inter deve vendere, perché non si transige dal regime di autofinanziamento ben spiegato da Zhang e dai dirigenti a Inzaghi nel vertice di martedì scorso. E l’attesa è rischiosa. Perché in questa impasse possono inserirsi altri club. L’ultimo in ordine di tempo che ci sta provando è il Milan, che proprio nelle ultime ore ha chiesto a Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, un incontro per parlare di Frattesi".