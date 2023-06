Dovesse davvero partire Brozovic, l'Inter non si metterebbe alla ricerca di un regista per sostituirlo il suo vuoto. Sarà Calhanolu il regista titolare e Inzaghi ha già in casa l'eventuale sostituto: Asllani. Per questo sul mercato si andrà su una mezzala e c'è già il profilo in pole position.

"La prima fila, in questo ragionamento, spetta certamente a Davide Frattesi. Non una pista semplice da percorrere, ma l’Inter si è messa in testa di batterla fino in fondo, di non lasciare nulla di intentato. Frattesi piace perché italiano, perché in lui viene intravisto lo stesso margine di crescita di Barella, perché lungo questa stagione ha confermato il proprio rendimento", spiega La Gazzetta dello Sport.