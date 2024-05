Atalanta-Fiorentina si disputerà a campionato finito. La conferma arriva direttamente dalla Lega Serie A che ha stabilito la data del recupero della 29° giornata, match inizialmente in programma il 17 marzo ma rinviato per le condizioni critiche di Joe Barone, deceduto poi qualche giorno dopo.

"Si comunica che la gara Atalanta-Fiorentina, valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A Tim e non disputata in data 17 marzo 2024, sarà recuperata domenica 2 giugno 2024 alle ore 18", si legge sul comunicato della Lega Serie A. Sia Atalanta sia Fiorentina, infatti, giocheranno le finali europee di Europa League e Conference League, pertanto la prima data libera è proprio nella settimana successiva alla fine del campionato.