Numero di gare, voli, trasferte e non solo: Inter e Juve, i 70 giorni che decideranno il duello

Con molta probabilità i prossimi 70 giorni saranno decisivi per capire chi vincerà lo scudetto. Più di due mesi in cui Inter e Juve, sempre che qualche inseguitrice non si avvicini, si daranno battaglia. Saranno fondamentali la tenuta della rosa e non solo. "Inzaghi lo aspetta con un pizzico di inquietudine, Allegri con la speranza che alla fine il suo rivale abbia ragione quando sostiene che senza le coppe la Juve ha dei vantaggi non da poco. Settimane “pulite”, tranne per uno/due impegni di Coppa Italia, per i bianconeri, settimane piene per i nerazzurri", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Tanto per cominciare il numero delle partite: 15 (se va in finale di Supercoppa) per l’Inter, 13 (se va ai quarti di Coppa Italia) per la Juve. E’ una differenza sopportabile per un organico ricco, completo e già ritoccato dal mercato invernale come quello dell’Inter. La vera distanza è rappresentata dai chilometri e dalle ore di volo per le trasferte all’estero dei nerazzurri. In tutto, per le trasferte all’estero, l’Inter sarà sulle nuvole per 16 ore. In due mesi e mezzo l’Inter ha in programma di viaggiare in aereo, treno e pullman per un totale di 18.450 chilometri, mentre la Juve ne farà soltanto 7.000".