Gasiorowski-Inter, conferme sul grande interesse. Scadenza 2025? Non è esatto: ecco la verità

L'Inter continua la sua ricerca di un vice-Bastoni. L'infortunio di Buchanan ha aperto una falla in quella zona, con Carlos Augusto destinato a tornare nel suo antico ruolo di quinto di sinistra. Nelle ultime ore, "ha trovato conferme il nome di Yarek Gasiorowski, difensore mancino spagnolo del gennaio 2005 di proprietà del Valencia. Il suo valore di mercato si aggira sui 15 milioni di euro nonostante abbia appena 14 presenze in Liga, praticamente divise in maniera equa tra la prima e l’ultima parte della scorsa stagione. Non inganni, per una trattativa finalizzata ad abbassare un po’ il prezzo, la scadenza di contratto nel 2025; il Valencia, infatti, ha la possibilità di prolungare di altri due anni il rapporto con Gasiorowski inserendo anche una clausola rescissoria molto alta (si parla di 40 milioni circa) che renderebbe quasi impossibile l’investimento per l’Inter", sottolinea il Corriere dello Sport.